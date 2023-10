Magdi Cristiano Allam, la rivelazione: "Terrorismo? Solo la punta dell'iceberg"

26 ottobre 2023 a

Uno sfogo in piena regola. Parole forti che lasciano intendere quanto sia delicato il momento che il mondo sta vivendo con le guerre in Ucraina e in Israele. La furia di Hamas ha sconvolto lo Stato ebraico che ora risponde cercando di decapitare la catena di comando dei tagliagole islamici. Il premier Benjamin Netanyahu è sempre più in bilico con un calo della popolarità all'interno del Paese. E di fatto adesso il premier è atteso dalla prova più dura: dare l'ordine di ingresso a Gaza al suo esercito.

Ma la guerra non agita solo il Medio Oriente, agita e non poco anche l'Europa. Un'Europa che ancora una volta si è fatta trovare impreparata davanti agli eventi che stanno accadendo e a Bruxelles è stato messo a segno il primo attentato di questa nuova stagione di terrore. E così a Fuori dal Coro, Magdi Cristiano Allam, spiega quali sono i rischi che corre il vecchio continente.

Sottovalutare la minaccia terroristica che arriva dall'islam radicalizzato potrebbe essere un errore fatale. E così l'opinionista dallo studio di Mario Giordano lancia un avvertimento che ci tocca da vicino: "Gli attentati terroristici sono solo la punta dell'iceberg". Parole chiare che lanciano un allarme forte su tutto l'Occidente. Non si può far finta di nulla. La guerra scatenata da Hamas ha conseguenze dirette anche sull'Europa che resta ai margini del dibattito e della diplomazia internazionale. E i controlli rafforzati ai confini e la sospensione di Schengen sono il segnale di un continente che ha paura, ma che non sa reagire.