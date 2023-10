Stasera Italia, Toni Capuozzo: "Pregiudizio anti israeliano. Ricordate l'11 settembre?"

26 ottobre 2023 a

a

a

Toni Capuozzo, in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 25 ottobre, dopo le parole del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che ha giustificato Hamas per l'attacco a Israele del 7 ottobre scorso, dice: "Penso che ci sia un evidente pregiudizio anti israeliano". "Le immagini di quel 7 ottobre", prosegue il giornalista e inviato di Mediaset, "abbiamo cercato di archiviarlo. Parlo di immagini che non abbiamo mai dimenticato perché forse fu una strage meno antica e più spettacolare, l'11 settembre del 2001, le Torri Gemelle".

Allora però, osserva Toni Capuozzo, "nessuno chiese agli Stati Uniti un cessate il fuoco immediato. La risposta doverosa furono due guerre, una in Iraq e una in Afghanistan e quanti civili innocenti morirono...", conclude il giornalista.

"Penso che ci sia un evidente pregiudizio anti israeliano"



@capuozzotoni1 interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/lIiWb4r557 — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 25, 2023

Intanto Hamas vuole mobilitare le folle per proteste di massa sotto lo slogan "Aprite il valico di Rafah (al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto) e fermate la guerra di sterminio del popolo palestinese a Gaza". Secondo quanto riferisce la tv satellitare Al-Jazeera Hamas, che controlla l’enclave palestinese nel mirino delle operazioni israeliane dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele, "ha invitato tutti i popoli arabi e islamici, tutte le persone libere nel mondo, a una mobilitazione popolare, tutti i giorni, e a partecipare attivamente venerdì e domenica prossimi sotto lo slogan ’Aprite il valico di Rafah, fermate la guerra di sterminio del popolo palestinese a Gaza".