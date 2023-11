Romina Carrisi, "è una vita che la sento ma...". Gelo dalla Balivo, lo "sfregio" ad Albano

Roberto Tortora 02 novembre 2023 a

a

a

Gravidanza, gioie e dolori. Tutto questo a La Volta Buona, programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, in cui è stata ospite Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. La donna è stata intervistata e si è raccontata a 360 gradi, soprattutto in questo momento felice in cui è al settimo mese di gravidanza ed ha un bambino che già mostra tanta vivacità nel suo pancione.

Una gravidanza mostrata anche sui social, dove ha condiviso una delle sue visite dalla ginecologa e ha scritto: “Amore lui… Grazie alla mia ginecologa, la Dottoressa Stefania Grande e a Maria Stella Giorlandino che ogni mese mi fanno vedere il mio piccolo grande cuore che cresce”.

"Non ha rovinato niente": lo sfogo di Al Bano su Loredana Lecciso

Alla Balivo, invece, la Carrisi racconta: “Si muove parecchio il mio bambino eh, questa notte non ho chiuso occhio perché mi sembrava di avere un campo da calcio”. Quando la Balivo le chiede se lei e il compagno Stefano abbiano già scelto il nome, la donna risponde: “In realtà non abbiamo ancora scelto ma solo perché ci sono tanti nomi in ballo e mi piacerebbe che tutti fossimo d'accordo, vorrei una scelta corale, diciamo. Una cosa è certa: non si chiamerà Romino, come aveva suggerito mio fratello Yari”.

"Ho incontrato la Madonna, ecco la verità su mia figlia": Romina Power-choc su Ylenia Carrisi

Quando in studio, poi, risuonano le note del brano Felicità, a sorpresa Romina commenta: “È incredibile, perché è una vita che ascolto questa canzone e non ho mai imparato le parole, eppure l’ho cantata tante volte con papà in giro per il mondo”. Infine, la figlia di Al Bano racconta la sua gioventù e il periodo vissuto a Los Angeles: “Quella città mi ha aiutata tantissimo perché mi ha fatto capire che potevo badare a me stessa anche da sola. È stata la mia volta buona perché sentivo di non avere troppi occhi addosso come, invece, all'epoca, avevo qui in Italia”.