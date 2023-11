Italo Bocchino zittisce Travaglio: "Ti dico chi ha chiesto di fare il patto con l'Albania"

07 novembre 2023 a

Marco Travaglio apre le valvole del veleno. Il direttore del Fatto, ospite a Otto e Mezzo, commenta il patto tra Italia e Albania per contenere i flussi migratori che ormai da anni sono una costante sulle nostre coste. Travaglio picchia duro: "Mi sembra qualcosa di comico. Cosa faranno dei ponti navali per portare i migranti in Albania? Non credo che si possa realizzare tutto ciò. Il problema riguarda però i rimpatri. Non sarà possibile rimpatriare nemmeno dall'Albania perché in questo momento i giudici di Catania ad esempio stanno analizzando le richieste di asilo del 2018, di circa cinque anni fa".

A queste parole ha risposto in modo chiaro e netto il direttore del Secolo d'Italia, Italo Bocchino: "Travaglio è pessimista. Ma basta poco per essere più ottimisti rispetto al direttore del Fatto. Vi dicor una cosa: l'Albania ha ricevuto richiesta da altri Paesi europei in questo senso, ovvero per trattenere in alcuni centri di identificazione i migranti. Ebbene l'Albania ha detto di sì solo all'Italia. Ci sarà un motivo se altri Paesi hanno chiesto la stessa prcedura o accordo che sta mettendo in atto il nostro governo".

Travaglio sbanda ma poi riprende: "Lo ripeto, finché non cambia il problema alla base, ovvero quello dei rimpatri, la situazione non cambierà". Insomma Travaglio boccia il patto con Tirana. Ma di certo l'intesa con Edi Rama potrebbe alleggerire la pressione che da troppo tempo grava sull'Italia sul fronte migranti.