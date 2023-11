Enrico Brignano, la storiella da Fabio Fazio contro Salvini: "Via, c'è una brutta aria"

20 novembre 2023 a

Fabio Fazio e Che tempo che fa non si smentiscono mai. Anche nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, domenica 19 novembre, non potevano mancare i ripetuti attacchi al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Di fatto anche Enrico Brignano nel suo breve show ha usato lo spazio di pochi minuti per assestare un colpo contro il governo e contro il leader leghista. Non paghi degli attacchi della Littizzetto e quelli dello stesso Fazio nel corso dell'intervista con Luca Zaia, pure Brignano si è unito al coro antigovernativo. Come? Usando una storia dedicata ai bambini.

L'attore comico recentemente ha pubblicato un libro - Non facciamone una tragedia, la mitologia secondo me - in cui rivista miti e leggende dell'antica Grecia in chiave moderna e con un linguaggio vicino alle storie per bambini e ragazzi. Ed è così che l'attore, usando anche la spalla di Fazio, ha messo nel mirino Salvini. Brignano racconta la guerra di Troia, il cavallo dentro le mura e il nostos di Ulisse verso Itaca. E proprio mentre stava raccontando il lungo ritorno di Odisseo, ecco che arriva l'attacco: "Ulisse si è ritrovato tra Scilla e Cariddi dove vogliono fare un ponte".

A questo punto Brignano imita la voce di una divinità del mare con i toni di Salvini che annuncia la grande opera sullo stretto: "Se se, so anni che se ne parla non lo faranno mai", afferma l'Ulisse-Brignano. Ma non finisce qui. Sempre la divinità-Salvini chiede la provenienza di Ulisse: "Siamo stranieri", risponde il generale mentre a fatica prova a trovare la strada di casa. E qui Brignano mette in bocca questa parole ad Ulisse mentre si trova proprio nelle acque italiane: "Basta, andiamo via da qui. Da queste parti tira una brutta aria per gli stranieri, meglio andare via". E giù applausi "faziosi". Nulla di nuovo, solo l'ennesima conferma.



