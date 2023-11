Cecchettin, Porro: "Lo dico senza nessuna remora, il papà è un gigante"

21 novembre 2023 a

a

a

Nicola Porro ha aperto la puntata di ieri sera 20 novembre di Stasera Italia, su Rete 4, con un editoriale sull'uccisione di Giulia Cecchettin e sui femminicidi: "Giulia Cecchettin è stata uccisa dal suo ex fidanzato con una serie di coltellate ed è una di quelle cose che colpiscono evidentemente l'immaginario collettivo e soprattutto colpisce secondo me il gigante di questa storia che è il padre di Giulia".

"Ve lo dico senza nessuna remora. Il padre di Giulia", sottolinea Porro, "ha detto delle cose incredibili soprattutto pensando che sua figlia non c'è più e come non c'è più sua figlia, dicendo 'attenzione ai segnali di quello che è avvenuto a mia figlia', pensa già alle nuove possibili vittime di quelle che sono le violenze a opera degli uomini nei confronti delle donne".

"Mi ascolta o pensa ad altro?": Giulia Cecchettin, Recalcati smonta Rula Jebreal | Video

"Oltre a questo", prosegue il conduttore, "c'è tantissima polemica. Polemica sul fatto che ci sarebbe una responsibilità collettiva e forse una responsabilità genetica: l'uomo è colpevole. Ogni uomo ha un germe". E osserva ancora Porro: "Chi vi sta parlando non può credere che questo riguardi tutti gli uomini, ci sono sicuramente delle cose che la collettività può fare per evitare che avvengano i femminicidi. Ma quanti sono i femminicidi in Italia? Rispetto al 2020 sono diminuiti, da 68 a 53".

"La contabilità dei morti è una cosa oscena perché ne basterebbe uno per definirlo un problema", conclude il giornalista, "però bisogna definirlo nella sua interezza: 53 morti, rispetto al resto d'Europa l'Italia se esiste ha meno responsabilità collettiva rispetto agli altri Paesi europei visto che in Italia c'è un numero di femminicidi inferiore".