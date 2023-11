Stasera Italia, Cruciani: "Ambientalismo green estremo come il comunismo"

24 novembre 2023 a

"Negli ultimi anni l'ambientalismo green quello più estremo incarnato da Timmermans che ha perso ha sostituito l'ideologia comunista", tuona Giuseppe Cruciani ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 24 novembre. "Prima c'era l'idolatria per il rosso adesso c'è l'idolatria per tutto ciò che è verde perché è sostenibile", prosegue il conduttore de La Zanzara su Radio 24.

"E come ogni religione la religione green per essere sostenuta ha bisogno dei suoi capi, dei suoi papi e Timmermans era considerato uno dei suoi papi. Se non sei come loro sei uno sporco inquinatore, sei uno che n9n vuole il progresso dell'umanità come una volta era per il comunismo", conclude Cruciani.

L’Olanda, infatti, a sorpresa, ha scelto Geert Wilders. Nelle elezioni più incerte nella storia moderna del Paese l'ha spuntata il leader dell’estrema destra con il suo Partito per la libertà (PVV) che ha conquistato 37 dei 150 seggi della Camera bassa, più del doppio dell’ultima tornata elettorale, con il 23,5% delle preferenze. Mentre il grande sconfitto è appunto Timmermans che ha conquistato solo 25 seggi (15,5%).

"Vorremmo vivere in un mondo moderno che non inquina ma per arrivare a questo obiettivo occorre percorrere una strada compatibile con la nostra sopravvivenza", puntualizza Gabriele Albertini, anche lui in studio da Porro.