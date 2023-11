Massimo Giannini spara contro Lollobrigida: "Godono, la loro gioia feroce"

29 novembre 2023 a

"Ci regala perle continua, ricordiamo la sostituzione etnica o i poveri che mangiano meglio dei ricchi". Massimo Giannini, ex direttore della Stampa tornato a Repubblica in qualità di editorialista, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì, su La7, picchia duro contro il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il tema è ancora quello del treno Frecciarossa in ritardo fatto fermare dallo staff di Lollobrigida a Ciampino, per permettere al ministro di arrivare in tempo a un evento istituzionale a Caivano, periferia degradata di Napoli. Una vicenda sul quale il big di Fratelli d'Italia ha ampiamente chiarito in una intervista a Libero ogni aspetto ma che la sinistra continua a cavalcare in chiave "casta".

Massimo Giannini e quell'ossessione della sinistra pronta all'esilio a Capri

"Un fatto come questo dimostra una concezione proprietaria del potere, delle istituzioni e della Res publica. Intendiamoci - sottolinea Giannini -, c'è sempre stata nella classe politica la tentazione di considerare le Ferrovie come cosa tua, magari perché hai nominato l'amministratore delegato".





"Gioia feroce nell'occupazione del potere". Guarda il video di Massimo Giannini a DiMartedì

"Ma in questa circostanza - è la tesi evidentemente politica dell'editorialista di Repubblica -, con questa nuova maggioranza e con Fratelli d'Italia c'è una sorta di gioia feroce nell'occupazione del potere, perché non c'erano mai stati. Adesso l'hanno preso e allora ci godono, si sarebbe potuto scusare ma non l'ha fatto, è contento così e come lui tutti quelli che stanno insieme a lui e che mano a mano occupano pezzi di potere".