L'umile Spalletti fa vincere Vespa

(“Cinque minuti”) Approccio umile ma energico e determinato. Indole gentile e dialogante ma per nulla incline a cedere su certi principi cardine. Linguaggio diretto e senza fronzoli ma pronto a tirare la sciabolata quando serve. Il Ct Luciano Spalletti, che è riuscito a far qualificare una Nazionale non proprio brillantissima agli Europei del 2024, può contare su un consenso televisivo da fare invidia.

Mercoledì sera ospite da Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1 ha catalizzato l’attenzione di 4.266.000 spettatori con il 21.62%, tra cui, secondo OmnicomMediaGroup, molti bambini (8/14 anni al 14.5% di share) e giovani (15/19 anni al 21%), ma anche il pubblico laureato (21%) e con titolo di studio elementare (29%). Per non parlare delle ultime due partite del girone di qualificazione, in particolare quella decisiva con l’Ucraina, in cui si sono toccati picchi vicini a 9 milioni di spettatori e al 40% di share e in cui sempre i giovanissimi 8/14 anni sono volati al 45% e i teenager oltre il 46%, con boom anche tra i laureati verso il 45%. Spalletti è l'uomo giusto per restituire un’immagine di pulizia a un calcio in deficit di reputazione. E poco importa che i soliti ideologhi abbiano rosicato per la sua presenza ad Atreju.