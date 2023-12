Striscia la Notizia, il crollo di Chiara Ferragni: bastano tre parole

18 dicembre 2023 a

"Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore": Chiara Ferragni lo ha detto a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che l'ha raggiunta proprio per darle l'ambito e noto "premio" del tg satirico. L'influencer è finita nella bufera dopo essere stata multata dall'Antitrust, insieme a Balocco, per "pratica commerciale scorretta". Tre parole, "me lo merito", che sembrano quasi chiudere il caso.

Secondo l’Autorità, le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi di Ferragni, avrebbero pubblicizzato in modo ingannevole un pandoro. Per via della comunicazione che è stata fatta, i consumatori erano portati a pensare che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. E invece non è andata proprio così.

"È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico", ha aggiunto la Ferragni al microfono di Staffelli. E quando l'inviato le ha chiesto cosa pensasse della sentenza, l’influencer ha risposto: "L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza". La sanzione comminata dall'Antitrust è infatti di oltre un milione di euro. Il servizio andrà in onda questa sera, alle 20.35, a Striscia la notizia su Canale 5.