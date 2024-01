Domenica In, "vai a quel paese". Romina Power e Mara Venier, che imbarazzo

21 gennaio 2024 a

In studio a Domenica In c'è Albano Carrisi, e l'argomento Romina Power è d'obbligo. I due sono separati da ormai quasi 30 anni, ma la loro carriera in coppia è indimenticabile. La puntata di oggi, 21 gennaio, è dedicata alla storia del Festival di Sanremo... et voilà, il gioco è fatto.

Il crooner di Cellino San Marco ha cantato il suo successo Felicità, mancando clamorosamente l'attacco e improvvisando sulle note dell'orchestra. Per spezzare il clima di imbarazzo, Al Bano ha poi tagliato corto: "Non me ne frega niente", perché, ha spiegato, quel che conta sono la musica, la passione, appunto la felicità di stare insieme. E pazienza per l'imprevisto.

Sedutosi poi davanti a Mara Venier per il faccia a faccia "sanremese", Carrisi è rimasto un po' spiazzato quando Zia Mara ha preso la palla al balzo e ha rivelato, lei, un retroscena su Romina. "Io mi congratulai con lei del terzo posto, ma mi mandò praticamente a quel paese". La cantante e attrice americana, figlia del grande Tyron, avrebbe voluto sempre vincere, infatti, come confermato dall'ex marito con un sorriso affettuoso: "Voleva arrivare prima".

E quando la Venier consiglia all'ottantenne Al Bano di non esagerare con gli sforzi fisici del canto, vista l'età, l'ospite non se lo fa ripetere due volte e si getta a terra esibendosi in alcune flessioni. Insomma, è pronto per il Festival sotto tutti i punti di vista: "Non vedo l'ora di tornarci. Io ci andrei sempre. Anche quest'anno". Non da ospite, però: il Festival è una gara e Al Bano vorrebbe tornarci come concorrente. Per vincere, ovviamente. Su questo lui e Romina la pensano ancora alla stessa maniera.