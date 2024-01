Chi l'ha visto?, panico tra i fan: ecco cosa pubblica Ilary Blasi

26 gennaio 2024 a

Chi l'ha visto è il programma che Ilary Blasi ha scelto di guardare ieri sera in tv: lo ha fatto sapere lei stessa tramite una storia Instagram. A corredo ha scritto: "Mercoledì be like". Tanto è bastato perché alcune testate giornalistiche iniziassero a riportare diversi rumor molto diffusi sui social. Rumor secondo cui la condivisione della conduttrice potrebbe essere un segnale di apertura alla Rai. Ed è la prima volta che si parla dell'ipotesi di un addio a Mediaset dopo ben 20 anni di lavoro nell'azienda di Cologno Monzese. In ogni caso, si tratta solo di voci: non c'è nessuna conferma o smentita.

Non è la prima volta, invece, che la Blasi condivide immagini simili della trasmissione di Federica Sciarelli in onda su Rai 3. Lo ha fatto anche negli anni precedenti, come ricordano alcuni dei suoi seguaci. Tra l'altro, come sottolinea Leggo, nel 2016, durante un'intervista a Striscia la Notizia, Ilary aveva confessato di essere una grande fan di Chi l'ha visto? e aveva rivelato la sua abitudine di guardare il programma ogni mercoledì.

Intanto, pare non sia ancora certa la sua conduzione dell'Isola dei famosi su Canale 5. Confermata invece la nuova edizione del reality. A novembre, l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa aveva parlato della presenza del programma nei palinsesti. "Dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile", aveva detto.