Annalisa fa "una strage" a Che tempo che fa: look estremo, il momento da restarci secchi

12 febbraio 2024 a

a

a

La terza classificata al Festival di Sanremo, Annalisa con la sua Sinceramente, nella serata di ieri, domenica 11 febbraio, era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove. Già, dopo il "no" della Rai alla possibilità di invitare il vincitore della kermesse, ecco che l'ex Viale Mazzini è riuscito a portare in studio quella che era la grande favorita della vigilia.

Sul palco dell'Ariston, oltre che per la sua performance, Annalisa aveva incantato e sedotto l'Italia con i suoi look clamorosamente provocanti e caratterizzati dal reggicalze (o meglio, reggi-collant) sempre in bella vista. A corredo, tacchi alti e soprattutto degli shorts inguinali, quasi l'intimo in bella vista. Prima di Che tempo che fa, l'artista aveva assicurato che avrebbe "fatto una strage", da Fabio Fazio. Bene: è stata di parola.

Il look con cui si presenta è strepitoso, incantevole, da restarci secchi: consueti collanti, consueti tacchi, consueto reggicalza in vista. Ed è sostanzialmente in slip. Dunque, una giacca gessata. Splendida. Una performance al solito potente, precisa, d'impatto. Una performance condita dal corpo di ballo che, come potete vedere nelle immagini, ad un certo punto tocca Annalisa in diverse parti del corpo. Sexy. Troppo sexy.