Viva Rai2, Angela dei Ricchi e Poveri sale sulla moto di uno sconosciuto: Fiorello senza parole

Caos a Viva Rai 2, la trasmissione del mattino condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio. Ospiti gli esplosivi Ricchi e Poveri, reduci dalla partecipazione al 74esimo festival di Sanremo. Angelo Sotgiu e Angela Brambati si sono resi protagonisti di un divertentissimo siparietto: i due, in pigiama, si sono esibiti con una breve performance in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali, mentre il traffico del Foro Italico era fermo. Poi però è successa una cosa inaspettata: se alla fine dell'esibizione Angelo è corso via, togliendosi dalla carreggiata, la sua collega è invece andata verso un motociclista fermo nel traffico ed è salita sulla sua moto.

La cantante del noto duo ha sorpreso la stessa produzione di Viva Rai 2, che non si aspettava un colpo di scena del genere. L'artista prima ha salutato le auto in attesa al semaforo dicendo "Ciao macchine", poi è andata verso un uomo in attesa sulla sua moto e ci è salita, occupando il posto del passeggero. "Ciao a tutti", ha detto al microfono Angela, mentre la moto sfrecciava via.

Senza parole Fiorello, che ha assistito alla scena dal suo glass. "Ma no, Angela", ha commentato non riuscendo a trattenere le risate. "Stiamo calmi, se n'è andata con uno sconosciuto. Non so quante leggi abbiamo infranto in sei secondi, non doveva andare così, dovevamo fare un collegamento e poi andare sulle strisce pedonali, ma si sa i Ricchi e Poveri sono sovversivi. La nostra produttrice è sbiancata", ha chiosato ironicamente lo showman.