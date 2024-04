L'Aria che tira, lite Terranova-Barenghi: "Mi rifiuto di ringraziare gli antifascisti, finiscila"

23 aprile 2024 a

a

a

Scontro accesissimo indiretta da David Praenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 23 aprile tra Annalisa Terranova (Ivice direttore de il Secolo d'Italia) e il giornalista Riccardo Barenghi (meglio noto come Jena). Il tema sul tavolo è la solita polemica su fascismo e antifascismo di cui si torna a parlare ogni volta che ci sono le elezioni, e ora anche per il caso della presunta censura di Antonio Scurati e del suo monologo sul 25 aprile.

"Fortunatamente non ha vinto quella parte della Resistenza che voleva sostanzialmente fare dell'Italia un'appendice dell'Unione Sovietica", tuona la Terranova, che prosegue; "E quindi le elezioni libere si possono fare grazie al fatto che non hanno vinto quegli antifascisti lì", insiste la vice direttrice del Secolo. "Quindi io andrei avanti. Io sono libera e contro ogni dittatura", precisa la Terranova. (Clicca qui per guardare il video)

"Li hanno portati al muretto di Dongo, è finito in quel momento": la lezione di Mughini alla sinistra

A quel punto Riccardo Barenghi sbotta e la interrompe: "La dittatura non è caduta da sola".

"Chi lo nega questo?", lo interrompe a sua volta Annalisa Terranova. Salvo poi precisare: "Ma io mi rifiuto di ringraziare qualcuno. Sono nata nel 1962, sono una persona libera". E conclude: "C'è un tema di violenza che è provocato anche dall'antifascismo. dalla sinistra".