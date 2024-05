DiMartedì, Luca e Paolo scatenati contro Cecchi Paone: "Ca*** ce ne frega dei missili?"

08 maggio 2024 a

Durante "La copertina" di Luca e Paolo a DiMartedì su La7, nella puntata del 7 maggio, i due comici a un certo punto osservano che tra le candidature del centrosinistra alle europee spunta quella del giornalista tv Alessandro Cecchi Paone, detto 'Pavone'. Sulla scheda.

Il celebre volto della televisione ha un programma elettorale davvero particolare. "Le telespettatrici più affezionate mi chiamano così - 'che sarebbero le vecchie che si addormentavano davanti ai suoi programmi', commenta Paolo - Pensano pure che sono parente di Rita Pavone", ha detto Paone nella sua "spiegazione tecnica".

"Vale sia il nome giusto che quello sbagliato. Ma è una truffa", osserva Paolo. "Sono quisquilie", prosegue il comico. "Vediamo il programma elettorale. Il primo punto è questo", aggiunge Luca. "La prima proposta che farò a Strasburgo sarà rispolverare la mia trasmissione La macchina del tempo", ha spiegato Paone. "Ah, complimenti... Ve la ricordate? Già l'uso del verbo rispolverare non trasuda novità. Gli chiedono: cosa vuole fare? Un canale europeo per mandare in onda la macchina del tempo. Capito, vuole farsi eleggere per farsi il suo programma. Va bene i missili ma che ca*** ce ne frega".

