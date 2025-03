Luca e Paolo spianano Schlein: "Ventotene? Come a Capalbio"

C'era Romano Prodi che ha maltrattato una giornalista di Quarta Repubblica e i due comici genovesi paragonano il Professore a Davide Lacerenza , quello della Gintoneria , il locale milanese finito sotto sequesto per un giro di escort e cocaina (" Se tiri in pubblico prima o poi ti incastrano", ironizzano). E soprattutto, sabato, è stata la volta della "gita a Ventotene" di 100 esponenti dem. Schlein non c'era, ma secondo Kessisoglu era più che entusiasta dell'iniziativa lanciata da Morassut .

"Abbiamo perso troppi presidi fondamentali per la crescita del partito". "La Regione Abruzzo...", la butta lì Bizzarri. "No, Capalbio, non ci va più nessuno - replica secco Paolo/Elly -. E a noi manca un posto che ci rappresenti, in cui la cosa più rossa è il Campari dello spritz... Ventotene is the new Capalbio".