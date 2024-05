L'Eredità, "fate schifo!". "Vergognosi!": Silvia eliminata, una furia lasciando lo studio

15 maggio 2024 a

a

a

Eccoci di nuovo nello studio de L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, il quiz condotto ogni sera da Marco Liorni su Rai 1, prima del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Un game-show che è una garanzia in termini di successo: sera dopo sera, lo share non delude mai. Ma L'Eredità è una garanzia anche in termini di polemiche, il riferimento è a quelle che vengono sollevate dal folto popolo di utenti che segue la trasmissione commentando in presa reale quanto accade in studio su X.

Dunque, arriviamo ai fatti, che riguardano la puntata trasmessa mercoledì 15 maggio. Le polemiche impazzano ben prima della Ghigliottina, il gioco finale che può assegnare il montepremi, in cui sospetti e teorie del complotto fioriscono senza soluzione di continuità. Siamo infatti al momento del duello diretto tra Silvia, nuova concorrente, e Francesca, la "sosia di Annalisa", ormai una presenza fissa della trasmissione da molte settimane. Il duello viene vinto da Francesca, la quale in effetti ha una marcatissima somiglianza con la protagonista dell'ultimo festival di Sanremo. Il punto è che per il pubblico che segue su X, ma probabilmente anche per la sfidante Silvia, le domande proposte a Francesca erano assai più semplici (il gioco prevede di indovinare una parola in base a una definizione, inizialmente si hanno prima e ultima lettera della parola, poi secondo dopo secondo la parola va a comporsi: chi esaurisce il tempo per primo è fuori).

Caos-Eredità, "la parola è andate a cag***e": la rivolta dello spettatore in studio

E insomma, su X è il diluvio. "Autori, fate schifo! Al di là dei demeriti di Silvia, siete vergognosi!", tuona Lucy. "Mi raccomando, un po' più facili quelle di Francesca, eh, siccome è nuova. Grazie", fa eco un secondo utente con tono sarcastico. "Francesca non ha bisogno di aiuti, non fate gli str***", tuona Camillo. "E non ditemi che la sfida era equa", aggiunge un'altra utente. Ma i commenti di questo tenore erano tantissimi.

Come detto, però, Silvia non gradisce. E infatti quando, dopo aver perso, è il momento dei saluti e del congedo, ecco che se ne ve via in modo rapido, nervosissimo, senza quasi proferire parola. Circostanza che ovviamente non sfugge al popolo di X: "Silvia potevi anche farli due ringraziamenti prima di andartene", commentava un utente. "Ciao Silvia fatti una camomilla", chiudeva la diatriba Anto. Il tutto in attesa della prossima polemica che si abbatterà su L'Eredità. Questione di pochi minuti...