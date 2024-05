L'Eredità, "sei napoletano... puoi andare a casa": la risposta di Sergio che gela lo studio

27 maggio 2024 a

a

a

Una ghigliottina in versione "premium" questa sera all'Eredità, il preserale di Rai Uno che ogni sera fa compagnia agli italiani. Il game show condotto da Marco Liorni ha visto arrivare al gioco finale Sergio, che ha avuto la possibilità di giocare per un montepremi iniziale di 170 mila euro. Purtroppo la scelta delle parole indizio durante la manche finale del programma ha dilapidato il suo tesoretto, portandolo ad appena 10.625 euro.

Una cifra tutto sommato riguardevole, per cui avrebbe dovuto indovinare la parola che accomunava: Giro d’Italia, colori, sexy, la dolce vita, lascia o raddoppia. Indizi insoliti osserveranno i più attenti. Eh sì, perché questa sera a realizzare la ghigliottina è stato un ospite d'eccezione: Roberto Benigni. Dopo un po' di indecisione, Sergio ha scritto come soluzione "fontana". Lui stesso però si è mostrato molto dubbioso in merito alla correttezza della sua soluzione.

Presto Liorni ha svelato il mistero: ad accomunare i 5 indizi era Totò, dato che si trattava di spezzoni dei titoli dei suoi celebri film. Una serata amara per Sergio, specie pensando che il concorrente è napoletano doc, proprio come il celebre attore. Sui social non è sfuggita questa cosa: "Sergio, sei napoletano e non conosci i titoli dei film di Totò. Direi che puoi andare a casa". Qualcuno non ha poi gradito la scelta di proporre l'attore come soluzione della ghigliottina: "È praticamente impossibile pensare a Totò se non si conoscono i suoi film".