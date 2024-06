Barbareschi-Baldino, rissa a La7: "Lei dà le pagelle?", "Parenzo... mi tuteli!"

06 giugno 2024 a

"Il cittadino si rende conto che questo governo ha perso completamente il senso del pudore quando si trova a speculare sulla sofferenza degli italiani": Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, in riferimento agli ultimi provvedimenti varati dal governo nell'ambito della sanità. "Di malasanità in Italia si muore, di definanziamento alla sanità pubblica si muore - ha proseguito la pentastellata -. Gli italiani, soprattutto nelle regioni meridionali, spendono milioni di euro per la migrazione sanitaria. E i medici sono molto preoccupati perché recentemente il governo ha fatto pervenire loro un decreto ministeriale in cui si richiede di tagliare del 20% le prescrizioni mediche, quindi di risparmiare sulla pelle dei cittadini che chiedono di curarsi presso la sanità pubblica. Quindi sinceramente fare un decreto tre giorni prima delle elezioni per dire di aver risolto il problema delle liste d’attesa è vergognoso, si dovrebbero soltanto vergognare".

Queste parole hanno fatto saltare dalla sedia l'attore e regista Luca Barbareschi, pure lui ospite del talk, che ha detto: "Ma voi in cinque anni al governo cos'avete fatto? Lei dà le pagelle?". La situazione, a quel punto, è diventata piuttosto caotica. Tanto che la Baldino ha chiesto l'intervento diretto del conduttore: "Chiedo a David Parenzo di tutelare i suoi ospiti".

Qui il botta e risposta Baldino-Barbareschi a L'Aria che tira