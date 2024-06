Reazione a Catena, "Jannik Sinner": una incredibile coincidenza. Proprio quando...

06 giugno 2024 a

Tutti in questi giorni parlano di Jannik Sinner. Ma è piuttosto singolare che lo facciano anche a Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1 appena tornato in onda dopo una pausa di 6 mesi (e con il passaggio da Marco Liorni a Pino Insegno alla conduzione). Non tanto per il tema, trattandosi di un programma con domande di cultura generale ci sta. Quanto per l'incredibile coincidenza temporale.

Reazione a catena, infatti, è registrato diversi giorni prima della messa in onda. Martedì 4 giugno, il 22enne altoatesino ha appena battuto il bulgaro Dimitrov conquistando la semifinale del Roland Garros (secondo slam dell'anno, il primo in Australia era stato vinto proprio dall'azzurro). Ma soprattutto, complice il ritiro per infortunio di Djokovic, si è preso il tanto agognato primo posto nel ranking mondiale Atp. E, singolare coincidenza appunto, il 5 giugno mentre sui social e sui tg è tutto un fiorire di reazioni entusiastiche a L'intesa vincente, una delle prove più seguite di Reazione a catena, ecco comparire Sinner.

Il meccanismo del gioco è semplice: due dei tre componenti di una squadra devono far indovinare al terzo membro una parola formando a turno una frase di senso compiuto, una parola alla volta. Particolarmente fantasioso l'escamotage trovato da Gli Spiritosi, trio composto da Nicholas, Luca e Leonardo (poi eliminati dai campioni Chiuchiarelli).

La parola segreta è "carota", e i primi due concorrenti vanno sul sicuro: "Quale / Verdura / Arancione / Coniglio / Sinner". Leonardo ha azzeccato la risposta, probabilmente memore anche dei "Carota boys", i folkloristici tifosi arancioni che seguono Jannik a ogni torneo del circuito, e la trovata dei concorrenti ha strappato una risata anche a Insegno e a tanti telespettatori che seguono e commentano la trasmissione in tempo reale sui social, da casa.