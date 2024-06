Unomattina Estate, "proprio 80 anni fa lo sbarco in Lombardia": la strepitosa gaffe di Marocchi

06 giugno 2024 a

Oggi, giovedì 6 giugno 2024, è l'80esimo anniversario del D-Day, ossia dello sbarco in Normandia. Era il 6 giugno del 1944 e con lo sbarco delle forze alleate, in una delle più grandi invasioni anfibie della storia, venne aperto un secondo fronte in Europa nella seconda guerra mondiale, nel mirino la Germania nazista. Obiettivo era alleggerire il fronte orientale, dove l'Armata Rossa era da tempo impegnata in una guerra senza quartiere con i tedeschi.

A prendere parte allo sbarco in Normandia furono Regno Unito, Francia e soprattutto gli Stati Uniti, che entrarono ufficialmente nel conflitto, oltre alle forze armate del Canada. Il D-Day fu uno snodo decisivo per le sorti della Seconda guerra mondiale e per la sconfitta della Germania nazista di Adolf Hitler.

Archiviata la breve nota storiografica, si passa alla curiosità del giorno. Già, perché anche le televisioni italiane e i loro programmi celebrano la ricorrenza dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia. E così fa anche Unomattina Estate, il programma in onda su Rai 1, dove il conduttore Domenico Marocchi, però, è incappato in una gaffe che ha subito fatto il giro del web. "Oggi è una giornata storica, importantissima - premette Marocchi -, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156mila uomini sbarcavano in Lombardia". Già, lo "sbarco in Lombardia". Gaffe innocua e, ammettiamolo, molto divertente.