È sempre Cartabianca, Leo Gullotta e la fobia-onda nera: "Avvento delle destre, lo trovo pericoloso"

In questi giorni, nei principali talk show politici italiani, si sta tanto parlando dello spostamento a destra dell'Europa dopo le ultime elezioni. Soprattutto osservando il risultato delle urne nei due Pesi che formano l'asse privilegiato comunitario. In Francia, Marine Le Pen ha inflitto una pesantissima batosta a Emmanuel Macron, tanto da indurlo a indire nuove elezioni anticipate. Anche se - va ricordato - il presidente francese ha sottolineato che non si dimetterà. In Germania, invece, è da segnale il crollo vertiginoso del partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz. E, soprattutto, lo straordinario risultato ottenuto dall'estrema destra di Alternative für Deutschland.

L'"onda nera" - come la chiamano i benpensanti - che si sta abbattendo sull'Unione europea non sta facendo dormire sogni tranquilli agli intellettuali del nostro Paese. Come, per esempio, Leo Gullotta. Ospite a È sempre Cartabianca, il talk show politico di Ret 4 condotto da Bianca Berlinguer, l'attore ha parlato del risultato delle elezioni europee, facendo trasparire anche una certa apprensione per il futuro. "L’avvento così forte delle destre in tutta Europa lo trovo pericoloso: sapere che Francia e Germania sono arrivate in questa situazione mi lascia stupito. Penso al ritorno di una destra nazionalista proprio in Germania", ha dichiarato.

"Bruxelles non può ignorare l'onda di destra": Alessandro Campi, come cambierà la Ue

Nonostante il responso delle urne europee abbia mandato un messaggio chiaro su quale sia la volontà dei cittadini, non è così scontato che il Partito popolare europeo si accordi proprio con le destre. Anzi: sembra sempre più probabile una nuova intesa intorno alla maggioranza Ursula. Detto ciò, in Francia il vento sembra invece spirare verso la Le Pen, dopo che il suo partito ha stretto un patto con i repubblicani francesi.