Temptation Island, "molto più hard": gola profonda a Mediaset, cosa non hanno mandato in onda 

15 luglio 2024 a

a

a

Temptation Island in Italia è censurato. O meglio, non va in onda proprio tutto: a rivelarlo è Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5 nonché spalla destra di Maria De Filippi. Per le edizioni passate e per quella in onda in queste settimane, gli autori hanno scelto di non mostrare in maniera esplicita tutto ciò che accade nei villaggi.

Intervistata da Repubblica, la Mennoia ha rivelato di voler puntare tutto "sull'immaginazione". "Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione". Su come la trasmissione venga percepita dall'esterno, invece, l'autrice ha detto: "Io non ci vedo niente di trash nel programma però ho anche imparato che se non si capisce bene una cosa si fa presto a dire: 'È trash'. Poi chi lo dice, chissà, fa le stesse cose a casa sua. Se l’esibizionismo ha un peso? Per me non è esibizionismo, magari c’è l’idea: 'Vado a fare un giro in televisione'. Poi c’è chi è contrario e fa terapia di coppia. Io l’ho fatta a lungo".