Temptation Island, Alex e Vittoria? Un delirio senza precedenti (e voci impazzite)

Claudio Brigliadori 16 luglio 2024 a

a

a

Tutto questo in realtà non è andato né andrà mai in onda, ma quel bizzarro (e riuscito) esperimento a metà tra televisione e sociologia che risponde al nome di Temptation Island vive al 33% di quel che si vede su Canale 5, al 33% dei commenti sui social e al 33% di quel che accade dopo, nella vita reale. L’1% rimanente? Pane corna e fantasia.

Le puntate, premettiamo, sono stare tutte registrate settimane fa quindi quel che vediamo oggi nello show condotto dal sempre equilibrato Filippo Bisciglia è solo una “promessa di dramma”: tradimenti, veleni, rotture, falò, ripicche. La domanda che tiene banco a tre puntate dal termine dunque è: alla fine, Alex Petri e Vittoria Bricarello si sono lasciati? Il ragazzotto par avere un ottimo feeling con le single tentatrici e il sospetto è confermato da Deianira Marzano, guru social del gossip applicato a reality e dintorni. Fermo restando l’embargo sul futuro della coppia in tv, l’esperta ha annunciato di essersi imbattuta nel fidanzato in carne e ossa: «Ho sorpreso Alex di Temptation Island in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico... Non si è sbilanciato perché fino al termine di questa edizione non può dire assolutamente niente, ma da quello che ha fatto capire si sarebbe preso una bella fregatura con la tentatrice...».

"Faccia di m***da, chiamatelo subito". Lino, doppie corna da record: dramma-Alessia

Nell’attesa spasmodica di sapere come andrà a finire, i commentatori si sono già lanciati in supposizioni, sospetti e congetture che nemmeno la sparatoria contro Trump in Pennsylvania. Nel dubbio, restano negli occhi le lacrime e le reazioni isteriche di Vittoria nel villaggio delle fidanzate dopo aver visto i video “rubati" del partner farfallone.