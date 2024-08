Morning News, il decollo di Dario Maltese: l'ultimo successo di Canale 5

Klaus Davi 15 agosto 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Morning News)

Il contenitore mattutino estivo di Canale 5, condotto quest’anno da Dario Maltese, nuovo acquisto «preso in prestito» dal Tg5 di Clemente Mimun, sfonda il tetto del 20% di share. I sismografi Auditel, supervisionati da OmnicomMediaGroup, segnalano un corposo incremento soprattutto nella prima parte col 19.5% di share medio, con punte del 22% nel blocco dedicato a caldo e siccità. Indicativo che la sezione sull’allarme idrico abbia ottenuto picchi nelle regioni del Sud Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna dove si è arrivati al 25% di share, ma è stata consistente anche al Centro-Nord consentendo a “Morning News” di mantenere una media ben distribuita in tutto il Paese.

Centrata dal punto di vista dell’interesse giornalistico la parte sui cani in spiaggia: un tempo migliori amici dell’uomo ma oggi ormai componenti delle famiglie, tanto che in quella fascia Morning news ha nuovamente sfiorato il 21 per cento. Non potevano mancare uno spazio sul terribile caso di bullismo capitato a Vieste e un dibattito focalizzato sulla condanna ad Alessia Pifferi.

Canale 5 gode, la soap turca vola anche d'estate: l'intuizione di Pier Silvio

La scelta di puntare sulla cronaca più pura secondo i pubblicitari sta pagando e centrando il target dominato da donne, Centro-Sud e over 55. Ma Canale 5 non tralascia neanche gli under 25 visto che è la rete che ha uno zoccolo duro di giovani molto corposo grazie anche a talent e reality.