Paolo Del Debbio, "a chi l'hanno paragonato": una "incoronazione" a Mediaset

Saranno l’informazione di Canale 5 con i rotocalchi Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque a dare il là al nuovo palinsesto autunnale che partirà con slancio già domani, lunedì 2 settembre. Per Mediaset si tratterà di una stagione di grandi conferme nel corso della quale puntare a rendere sempre più capillare la fidelizzazione di un pubblico che, in special modo lo zoccolo duro degli over 60, manifesta quasi una necessità urgente, alla ripresa delle attività, di rivedere i volti che quotidianamente raccontano l’attualità analizzandone le sfaccettature e le pieghe a volte di più difficile comprensione.

Per questo Mattino Cinque News e Pomeriggio Cinque, oltre ai conduttori in studio:al mattino e Myrta Merlino in quella che sarà la sua seconda stagione pomeridiana alla guida del contenitore pomeridiano, ci saranno i numerosi inviati nei luoghi dove i fatti hanno luogo ma anche dove la quotidianità si tocca con mano: i mercati, le stazioni, gli aeroporti. Una prospettiva che per Mattino Cinque News da novembre diventerà ancor più internazionale, svela a Libero Francesco Vecchi che inaugurerà domani la sua nona stagione al timone di Mattino Cinque News. «Da novembre con le elezioni presidenziali americane si sbloccheranno una serie di nuovi scenari che certamente seguiremo con l’attenzione dovuta a un evento di così grande incidenza».

NOVITÀ

Più di qualche novità ha invece annunciato Myrta Merlino che ha presentato la nuova stagione di Pomeriggio Cinque sulle colonne di Tv Sorrisi e Canzoni. «L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto mio il programma e mi sento a casa» ha detto la conduttrice per poi tornare e postare sui social, già nel pomeriggio di ieri, nonostante fosse sabato, la sua visita in anteprima al nuovo studio. «Non posso dirvi niente ha detto Myrta rivolta ai suoi follower - ma vi posso garantire che è una meraviglia. Mi sono emozionata, mi batte il cuore. È una cosa strepitosa. Una luce pazzesca, delle immagini bellissime e poi c’è un oggetto che io amo e che vedrete lunedì. Venite a vederci perché lo studio è pazzesco».

Con un teaser trailer del genere non si potrà certo mancare l’appuntamento in una giornata che sarà particolarmente densa di novità per Canale 5 e non solo. Il “palleggio” tra mattina e pomeriggio così come lo “scambio” virtuoso di conduttori delle trasmissioni di informazione e approfondimento, coinvolgerà infatti anche Rete 4. Direttamente da Mattino Cinque News, infatti, alle 10.55 si passerà da sola il testimone Federica Panicucci, confermata con Roberto Poletti alla conduzione di Mattino 4.

Poletti che tornerà al daytime dopo l’esperimento estivo di successo in testa alla striscia quotidiana 4 di sera con Francesca Barra, spazio che da domani passerà (senza cambiare titolo) nelle mani di Paolo Del Debbio, vero opinion leader del Biscione, per il quale, nel nuovo appuntamento quotidiano, è stato azzardato il paragone con un grande conduttore del passato di Rete 4: il “giornalaio” tribuno del popolo, Gianfranco Funari, lasciando prefigurare un’impronta per il nuovo programma che potrà essere particolarmente popolare. Del Debbio che poi, sempre domani, passerà a sua volta la linea a un altro ritorno, quello di Quarta Repubblica, l’approfondimento settimanale condotto da Nicola Porro che aprirà col botto la nuova stagione, ospitando l’ex governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti in quella che sarà la sua prima uscita televisiva dopo la svolta nella vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto.

STAFFETTA

Un’altra staffetta sarà quella che vedrà coinvolto lo stakanovista Giuseppe Brindisi, andato avanti tutta l’estate con Zona Bianca, immancabile serata tv domenicale che andrà avanti fin quando non passerà il testimone al secondo appuntamento settimanale con gli spettatori di Rete 4 di Bianca Berlinguer. L’ex direttrice del Tg3, frattanto, martedì sera 3 settembre, inaugurerà anche la nuova stagione di È sempre Cartabianca in attesa, appunto, di raddoppiare prossimamente. Anche Brindisi, però, sarà coinvolto nella girandola di nuove inizi previsti per domani con il ritorno del daily pomeridiano, alle 15,39 su Rete 4 e TgCom24 con Diario del giorno. La prima serata del mercoledì di Rete4 resterà appannaggio di Mario Giordano che tornerà a condurre il suo Fuori dal coro così come Gianluigi Nuzzi resterà il “pm” del suo Quarto Grado, confermato nel prime time del venerdì.

Se per il grande intrattenimento di Canale 5 ci sarà da aspettare qualche giorno ancora, l’antipasto nell’access prime time a partire invece domani e sarà davvero di lusso con l’atteso ritorno di Gerry Scotti e della sua rediviva Ruota della Fortuna, un omaggio al centenario di Mike Bongiorno che Mediaset, dopo il fortunato esperimento di maggio, ha confermato anche per la stagione autunnale con puntate nuove di zecca.