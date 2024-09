Sangiuliano, Senaldi sulla Boccia: "Non mi sembra un personaggio esemplare"

04 settembre 2024 a

Non accennano a placarsi le polemiche intorno al caso della presunta consulenza in occasione del G7 che vede coinvolti il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la dottoressa Maria Rosaria Boccia. Ieri, martedì 3 settembre, il ministro si è recato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Sono stato a colloquio con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano La Stampa: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata".

Una risposta, quella del ministro, dopo che lunedì 2 settembre il premier aveva difeso l'operato di Sangiuliano nel corso della trasmissione Mediaset 4 di sera. Ma la Boccia non sembra aver mollato la presa. La scorsa notte ha pubblicato sui suoi profili social alcune email tra la stessa Boccia e l'ufficio di gabinetto del Mic in cui si parla della presunta consulenza da parte del ministero come consigliera per i "Grandi Eventi" e di trasferte per viaggi per impegni istituzionali insieme a Sangiuliano.

Il caso Boccia-Sangiuliano è stato a lungo affrontato durante L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da Francesco Magnani. Ospite della trasmissione, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, che ha fornito il suo punto di vista sulla vicenda di questi giorni. "Il problema non sono i social. Non sono i social del ministro Sangiuliano, sono i social della Boccia - ha spiegato il giornalista -. Sangiuliano non può impedire alla Boccia di avere dei social. Io credo che la situazione sia sotto gli occhi di tutti. Lui si è fatto accompagnare in queste missioni da questa persona nell'intenzione di darle un contratto. Poi quando probabilmente ha capito di che persona si trattava... è vero che il ministro Sangiuliano non fa una gran figura, ma - ha poi concluso - anche la dottoressa Boccia non mi sembra un personaggio esemplare".