Affari Tuoi, "solo perché è del Sud!": il clamoroso sfogo in difesa di Stefano De Martino

Riflettori puntati, anzi puntatissimi, su Affari Tuoi. Già, il gioco dei pacchi in onda ogni sera su Rai 1 al termine del Tg1. In questa occasione, un poco in ritardo: la puntata di mercoledì 4 settembre, infatti, inizia con una ventina di minuti di ritardo a causa dell'intervista a Gennaro Sangiuliano, trasmessa in coda al tiggì della rete ammiraglia.

Ma si diceva: riflettori puntatissimi su Affari Tuoi. Il punto è che siamo solo alla terza puntata del nuovo corso, quello in cui il gioco dei pacchi e della fortuna è stato affidato a Stefano De Martino, il quale ha raccolto la difficilissima eredità di Amadeus, che ha lasciato il programma e anche la Rai, destinazione Nove.

Le prime due puntate sono andate benissimo in termini di ascolti: la corazzata non arretra. E anche De Martino ha convinto. Nella terza puntata ecco che a misurarsi con pacchi e fortuna ci sono Rosa Paola dalla Basilicata, da Potenza per la precisione, accompagnata dal fidanzato Xavier, il quale indossava un vistoso gessato bianco e nero.

Ma al di là dei pacchi e delle scelte, il popolo di X che commenta in presa reale quel che si vede in trasmissione indugiava, e parecchio, proprio sul conduttore. Un diluvio di commenti positivi, per un De Martino sempre più sciolto e calato nella parte. Ecco infatti Seba, che commenta: "Lo vedo solo io Stefano più a suo agio?". E a stretto giro, un secondo utente: "Comunque Stefano lo vedo sempre più sciolto e mi sta piacendo... anche se un pezzo di cuore sarà del nostro nasone", ovvero di Amadeus. Infine, la difesa a spada tratta di Riccardo: "Ho letto una lamentela sulla dizione di De Martino - premette -. È curioso come una cadenza velata rappresenti un problema solo quando è del Sud, l'inflessione veneta di Ama invece era ben accetta", conclude l'utente con piglio polemico. Insomma, un successo a tutto tondo, per Amadeus.