Bianca Berlinguer, un dramma estivo: "Le mie vacanze disastrate"

«In tanti purtroppo non sono riusciti ad andare nemmeno un giorno al mare vicino a casa, perché non hanno i soldi necessari. Ma spero che le vostre vacanze siano state migliori delle mie, che sono state piuttosto disastrate, ma comunque ci sono sempre state e questo è l’importante». Bianca Berlinguer inizia così, con un tocco di mistero, la seconda stagione di È sempre CartaBianca, confermatissimo al martedì sera di Rete 4. Il talk non cambia format, con Mauro Corona e la sua copertina («Senza parole per la strage familiare di Paderno Dugnano»), quindi la raffica di ospiti.

Un po’ di ruggine in regia, dopo le ferie, quando la conduttrice legge i nomi e alle sue spalle, in video, i loro volti non corrispondono. Poi si entra nel vivo, nel segno della cronaca caldissima. Il caso Sangiuliano, con Matteo Renzi che picchia duro: «Sembra una commedia anni 70». Concita De Gregorio fa la pagella all’ex direttore del Tg2: «Era un giornalista di medio livello».

In studio c’è anche Al Bano: «Servirebbe un Ministero della Pace. Chi ordina la guerra poi la guerra non la fa, non pensano alle madri che vedono i figli partire e non sanno se e come torneranno. La guerra è una disgrazia». Quindi l’omicidio di Sharon Verzeni, un orrore da cronaca nera diventato questione politica. «In Italia abbiamo il record europeo di cittadinanza concesse», sottolinea Mario Giordano rintuzzando chi chiede Ius Scholae o Ius Soli.

Proprio come Nicola Fratoianni: «Pensate quanto si sente insicuro un bambino che cresce nel nostro paese con altri bambini ma non ha i loro stessi diritti». Al leader di Sinistra italiana replica Silvia Sardone, eurodeputata della Lega: «C’è una correlazione tra immigrazione e reati, basta andare al carcere di San Vittore e scoprirete che l’80% della popolazione carceraria di quell’istituto è fatta di stranieri».