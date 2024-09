È sempre Cartabianca, la rivelazione di Concita Di Gregorio: "Relazione con Sangiuliano? Cosa mi ha detto Boccia"

11 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia sì, Maria Rosaria Boccia no. Ieri, martedì 10 settembre doveva essere il lady Pompei day. L'imprenditrice era infatti attesa a Roma, negli studi Mediaset sul Palatino, per partecipare a È sempre Cartabianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. La dottoressa però non si è presentata. O meglio, è arrivata negli studi televisivi ma poi ha rinunciato all'intervista in diretta. Il motivo? Come ha riferito la stessa conduttrice della trasmissione, dopo una breve conversazione - dove erano presenti anche alcuni giornalisti - la Boccia non ha ritenuto loro sufficientemente preparati sul suo caso. E ha quindi deciso di assegnare loro un'ulteriore settimana per studiare meglio la vicenda. Come se si trattasse di un capo di Stato.

Eppure la trasmissione sembrava avere tutti quei requisiti per offrire ai telespettatori uno show di tutto rispetto. In studio, oltre alla conduttrice Bianca Berlinguer, c'erano altre due giornaliste del calibro di Concita De Gregorio - firma della Repubblica - e Annalisa Chirico - direttrice responsabile di Fortune Italia. In collegamento, invece, c'era Alessandro Sallusti, direttore responsabile del Giornale. E poi lei, la star, Maria Rosaria Boccia. La donna che è riuscita nell'impresa di costringere alle dimissioni un ministro e diventare, al contempo, un personaggio social, pubblico e televisivo.

Anche se lady Pompei non ha poi concesso l'intervista in diretta tv, Concita De Gregorio è riuscita comunque a strapparle qualche dichiarazione prima della messa in onda del programma. "Maria Rosaria Boccia ha detto a me un quarto d'ora fa che lei non ha avuto una relazione né sessuale né sentimentale con l'ex ministro Sangiuliano ma di tipo affettivo - ha spiegato la giornalista -. Lo dico perché magari lo dirà nei prossimi giorni e quindi è possibile che di questa cosa si ritorni a parlare. Non che sia rilevante, perché poi quelli sono anche fatti molto privati e personali. Però, siccome ne ha parlato il ministro per primo. Ha detto: 'È stata una relazione di tipo affettivo'. Beh insomma - ha poi concluso - è molto bizzarro che il ministro dica una cosa che non è vera secondo la persona che dovrebbe avere avuto una relazione di tipo affettivo. È una cosa che succede in due...".