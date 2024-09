È sempre Cartabianca, Boccia scrive in diretta alla Berlinguer: "State dicendo delle falsità"

11 settembre 2024 a

Nella punta di ieri, martedì 10 settembre, di È sempre Cartabianca Maria Rosaria Boccia doveva fare la sua seconda apparizione televisiva. Questa volta non su La7, come era accaduto a In Onda da Luca Telese e Marianna Aprile. Ma su Rete 4, negli studi di Mediaset sul Palatino. Doveva e non è stato, perché lady Pompei ha deciso all'ultimo di dare forfait. Il motivo? Secondo l'imprenditrice, sia la conduttrice del programma sia gli ospiti in studio non erano sufficientemente preparati riguardo alla vicenda che l'ha vista protagonista insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

A inizio puntata la stessa Bianca Berlinguer ha cercato di spiegare ai suoi telespettatori il perché lady Pompei abbia deciso all'ultimo di non sottoporsi all'intervista in diretta sulle reti Mediaset. "Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me per fare un'intervista singola - ha detto la conduttrice -. Ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno... anzi lei stessa mi aveva detto che voleva partecipare al talk e che voleva confrontarsi con gli altri perché non desidera che poi la sua intervista e - ha poi aggiunto - quello che dirà possa essere commentato senza di lei. Invece arrivata oggi pomeriggio negli studi Mediaset del Palatino, dopo una lunga conversazione, ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso - ha poi aggiunto - e che a questo punto preferiva prendere un'altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana, martedì prossimo".

Come c'era da aspettarsi, gli ospiti della trasmissione di Berlinguer hanno discusso circa il forfait dell'ultimo minuto di Boccia. Secondo il direttore responsabile del Giornale Alessandro Sallusti, lady Pompei si sarebbe tirata indietro perché è una persona irresponsabile. Ma non appena il giornalista ha terminato il suo ragionamento, l'imprenditrice ha mandato un whatsapp alla conduttrice per attaccare Sallusti e chiarire, ancora una volta, il suo punto di vista. "Mi scrive Maria Rosaria Boccia - ha dichiarato Berlinguer -, dicendo: 'Sallusti dice che io sono inaffidabile. Questa è una falsità. Io non sono scappata, non ho paura della verità ma non voglio prendere in giro gli italiani. Finora non sono state dette le cose come stanno. Se sono andata via è solo perché non c'erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione'".