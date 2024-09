Rai 1, il guizzo di Kostas: il Montalbano greco stupisce (in positivo)

Klaus Davi 22 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Kostas)

Non era scontato che il detective Kostas Charitos interpretato da Stefano Fresi, che in una Atene ricca di misteri conduce tenacemente le indagini di omicidio a costo di scontrarsi con il suo superiore Ghikas, vincesse la sfida diretta con il Grande Fratello appena partito. È accaduto giovedì sera.

La seconda puntata della serie Kostas, realizzata da Palomar e Rai Fiction, in prime time su Rai 1 ha ottenuto il 18.6% di share con 3.091.000 spettatori con picchi sopra il 22% nel serrato finale che, in un crescendo di rivelazioni, lascia lo spettatore in sospeso con un sapiente cliffhanger. Non che il GF 18 sia andato male, anzi. I reality hanno bisogno di un fisiologico rodaggio, che ingrani l’alchimia tra i reclusi e prenda forma il racconto.

È accaduto anche l’anno scorso quando a fine marzo la 17esima edizione ha chiuso in bellezza con 3.039.000 teste e il 23.9% di share. Le storie di detective comunque continuano a intrigare, la serie ispirata ai libri di Petros Markaris nella formula diretta dalla regista Milena Cocozza fa scorrere indagini e colpi di scena lasciando però spazio anche a sentimenti e alle dinamiche familiari della famiglia Charitos. Abile ma non inedito escamotage per avvicinare i protagonisti ai telespettatori.