Rita Dalla Chiesa, sfogo a È sempre Cartabianca: "Io ancora oggi mi sento devastata"

Rita Dalla Chiesa si sfoga e lo fa ai microfoni di È sempre Cartabianca. La questione su cui torna la deputata di Forza Italia è la stessa che ha sollevato a Tango, su Rai Due: la morte del padre, il generale, e le possibili regie politiche dietro a quell'omicidio.

Rita Dalla Chiesa come è noto ha puntato il dito contro Giulio Andreotti innescando la reazione del figlio che a "Cinque Minuti" di Bruno Vespa ha risposto per le rime: "Mio padre quando il generale è andato a Palermo gli ha consigliato di non fare il prefetto proprio per potersi far dare maggiori poteri a 360 gradi su tutta la gestione della lotta alla criminalità. Inoltre mio padre ha sempre parlato di Dalla Chiesa come un grande uomo di Stato, soprattutto per la sua impresa contro le Brigate Rosse".

A questo punto la Dalla Chiesa ha però replicato con parole forti nel corso del talk show condotto da Bianca Berlinguer: "Ancora oggi sono devastata da quello che mi è successo perché ancora c'è una verità che sfugge, che non riesco ad acchiappare. Nessuno ci ha detto cos'è successo davvero". E ancora: "Papà è stato lasciato solo, è arrivato a Palermo con la nave e viene lasciato solo, nessuno è andato a prenderlo". Insomma, le polemiche attorno alle parole e allo sfogo della Dalla Chiesa non accennano a spegnersi.

