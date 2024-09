4 di Sera, stupro a Roma? L'attacco di Benedetta Scuderi: "Avremmo fatto passi da gigante..."

28 settembre 2024 a

a

a

È stata stuprata per un'ora la donna che nei giorni scorsi è stata aggredita e violentata in un sottopasso a Roma, in zona Porta Pia. "Sono sollevata nel sapere che è in carcere perché nessun'altra deve subire l'atrocità che ho vissuto: un'ora al buio, nell'inferno del mio aguzzino" ha riferito la vittima a seguito dell'arresto del presunto responsabile, un senza fissa dimora di origini marocchine.

Il racconto choc della donna prosegue poi con alcuni dettagli di quella maledetta sera: "Dopo aver trascorso una serata con le amiche, stavo andando a piedi alla stazione Termini per prendere il bus che mi avrebbe riportata a casa quando ho sentito una persona bloccarmi da dietro. Con un braccio mi ha stretta a sé e mi ha portata nel sottopasso". Ma per la sinistra il responsabile di tale atrocità non è il marocchino che per un'ora ha abusato di lei, ma bensì il Governo.

Chi sono gli occidentali che odiano l'Occidente: perché è l'ora di svegliarsi

L'ultima sparata arriva dall'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, che ospite nello studio televisivo del programma 4 di Sera condotto da Paolo del Debbio ha affermato "che questo governo, per me, oltre a criminalizzare gli attivisti non mi pare che stia facendo molto per la sicurezza del Paese, anzi, se avesse cercato di colpire la violenza di genere con la tenacia con cui sta cercando di bloccare ogni tipo di attivismo e di protesta o di manifestazione di un dissenso, forse avremmo fatto degli incredibili passi in avanti in termini di contrasto di violenza di genere...". Per la Scuderi, infatti, l'unica azione messa in atto "dal governo è di inasprire delle pene che servono per l'equilibrio del diritto democratico e poi continuare a colpire i più deboli, ma soltanto in un modo punitivo".

Violenza sessuale e botte sul treno Saronno-Milano: lo scempio di due tunisini