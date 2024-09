Domenica In, "che noia e che peccato": insulti gratuiti contro Mara Venier

29 settembre 2024 a

"Capisco essersi arresi al pubblico over di Rai 1, ma provare un po' a svecchiare il programma con ospiti più giovani, capaci di attrarre un pubblico più giovane e non il solito circolo di Rai 1 e della Venier che ritorna con le solite interviste tutti gli anni...": questo è solo uno dei commenti che stanno circolando sui social a proposito di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. A finire nel mirino il modo in cui sono impostate le puntate e gli ospiti. Peccato, però, che si tratti di insulti e critiche gratuite.

La puntata del programma andata in onda oggi, domenica 29 settembre, ha avuto tra gli ospiti Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno parlato della loro storia d’amore e del loro matrimonio; Enrico Montesano, che ha ripercorso la sua lunga carriera artistica; Massimo Giletti, che ha presentato il suo nuovo programma, Lo stato delle cose, al via su Rai 3 in prima serata da lunedì 30 settembre; e molti altri ancora. Non a tutti però sono piaciute queste scelte. "Che noia", ha scritto qualcuno su X. "su Rai uno porteranno mai un ospite sotto i 60 anni? O non li fanno proprio entrare negli studi Rai?", ha scritto qualcun altro. E ancora: "La noia! Che peccato, veramente, facciamo un appello per la scelta degli ospiti e la loro durata. Alcuni non funzionano!".

La noia! ‍♀️ Che peccato, veramente, facciamo un appello per la scelta degli ospiti e la loro durata. Alcuni non funzionano! #domenicain — Federica Caputo (@Federica_Caputo) September 29, 2024