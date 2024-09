Verissimo, Silvia Toffanin e Rita Pavone scoppiano a piangere in studio: ecco perché

29 settembre 2024 a

a

a

Momento di grande emozione a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata andata in onda oggi, domenica 29 settembre, c'era Rita Pavone. A un certo punto dell'intervista, a far scoppiare a piangere sia la padrona di casa che la sua ospite è stata la lettera che Teddy Reno ha voluto scrivere per sua moglie Rita. “Ti ricordi la prima volta? - si legge nella missiva -. Eravamo davanti a uno studio. Mi eri sembrata preoccupata. Ti ho detto di non aver paura. E tu mi rispondesti che non ne avevi. Avevi solo 17 anni”.

I due stanno insieme da quasi 60 anni e si amano ogni giorno di più. Al termine della lettera, Teddy Reno ha scritto: “Sono orgoglioso di te. Grazie per essere come sei”. A quel punto sia la Pavone che la Toffanin sono scoppiate a piangere e si sono sciolte in un abbraccio. Parlando di suo marito, poi, la cantante ha rivelato: “È molto confuso. Ogni tanto mi dice cose che non stanno né in cielo né in terra, ma è ancora un figo”. La Pavone, inoltre, si è aperta anche sul suo recente lutto, la morte del fratello Carlo. “È stata dura accettarlo e continuare la vita - ha rivelato -. È stato una parte importante della mia famiglia. Ora siamo rimasti in due, io e mio fratello Piero”.

"Sono stato truffato, ecco da chi": Gianni Sperti, la rivelazione che sconvolge la Toffanin

Raccontando gli ultimi momenti del fratello, l'artista ha detto di averlo raggiunto in ospedale, dove i due hanno avuto modo di parlare in maniera amabile. Lui le ha detto che era bellissima e che “è sempre stato geloso perché voleva che io conservassi la mia innocenza”. Carlo - ha chiosato la Pavone - “è stato un donnaiolo”.