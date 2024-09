Alessandra Celentano, sbotta ad Amici contro Maria de Filippi: "Non capisci proprio niente"

30 settembre 2024 a

a

a



Si preannuncia una stagione davvero scoppiettante quella di Amici. La campanella è suonata e come di consueto si sono riaperte le porte della scuola più famosa d’Italia accogliendo così tutti coloro che sono riusciti a superare le varie fasi dei provini fino ad arrivare a quella finale.

Tra le giovani allieve c'è anche una ballerina di latino americano. La giovane ragazza è entrata nella squadra della severissima maestra di danza Alessandra Celentano per cui la giovane avrebbe però un difetto fisico non da poco: il peso. In particolare, per l'insegnante la ragazza avrebbe troppe curve per danzare e questo nonostante la magrezza non sia uno dei requisiti per poter ballare latino americano.

"Lo dici a tua sorella!!": insulti in diretta ad Amici, deve intervenire Maria De Filippi

“Hai capito che starai con i grissini?”, ha detto Maria De Filippi ironizzando e rivolgendosi all’allieva. “Ma no Maria, ma non capisci proprio niente tu” ha risposto la docente più temuta del programma. D'altronde, le due non sono nuove a questo tipo di teatrini. Ma soprattutto siamo oramai abituati anche alle numerose critiche della Celentano sull'aspetto fisico di molte alunne che nel corso di questi anni hanno partecipato al programma televisivo. Oltre agli amichevoli battibecchi con Maria de Filippi, la Celentano ha fatto molti complimenti all'ospite della puntata Ilenia Pastorelli che a detta dell'insegnante avrebbe un bellissimo collo del piede a quasi sessant’anni di età.