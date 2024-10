Lucia Annunziata, la rivelazione: "Aerei più grandi, con più poltrone". Segnale drammatico dagli Usa

02 ottobre 2024 a

a

a

Nonostante l'Iran abbia lanciato oltre 200 missili balistici per colpire le principali città di Israele, sembra che Teheran abbia fatto cilecca. Come ha ricordato Edward Luttwak, l'attacco ha colpito soltanto un cittadino palestinese, che per altro si trovava a Gerico. Un macabro paradosso. In tanti, infatti, si stanno chiedendo se l'Iran abbia soltanto voluto fare una dimostrazione di forza o se intenda davvero dare il là a un'escalation in Medio Oriente. Domande che però sono destinate a non trovare una risposta chiara. Almeno nel breve periodo.

Lucia Annunziata è tra le persone rimaste perplesse dall'offensiva fallita dell'Iran. Ospite a DiMartedì, l'eurodeputata del Pd ha rivelato quale dettaglia di questa vicenda l'ha sorpresa di più. "Dalla Casa Bianca si capisce che c'è una grandissima preoccupazione - ha esordito l'ex giornalista -. Il portavoce della Casa Bianca ha raccontato che stanno studiando di mettere aerei più grandi con più poltrone. E di poter mettere più poltrone sugli aerei per una evacuazione ancora più veloce dei cittadini americani in Libano, che sono tanti. Questo - ha poi aggiunto - è uno dei segni più drammatici della giornata".

"Vi spiego perché sono dei buffoni". Attacco a Israele? Luttwak smonta l'Iran | Video

Come detto, però, il dubbio più significativo riguarda proprio le intenzioni di Teheran. "Sullo sfondo di questa storia ci sono naturalmente tantissimi missili, che però non si capisce se sono davvero così potenti - ha sottolineato la Annunziata -. Per tutta la serata abbiamo assistito ai bombardamenti. O la copertura anti-missili è molto buona o non hanno raggiunto quasi nessun obiettivo. Quindi, nonostante tutto, siamo ancora in una terra di nessuno dove tutte le domande restano uguali. La principale è: l'Iran vuole veramente un'escalation e - ha concluso - siamo a una escalation?".