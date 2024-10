Chiara Ferragni, indiscrezioni: una mossa pericolosa (in tv) per cercare il rilancio

03 ottobre 2024 a

Francesca Fagnani potrebbe aver piazzato il primo colpo della nuova stagione di Belve. Tra i nuovi ospiti del talk show di Rai 2 - che riaprirà i battenti il prossimo novembre - ci potrebbe essere anche Chiara Ferragni. Nelle scorse settimane c’è stato un incontro tra l’ex regina degli influencer e la conduttrice. Chiara tornerebbe così in televisione e, per l'occasione, avrebbe scelto una salotto per nulla accomodante. Belve, infatti, è noto per essere un programma in cui gli ospiti si mettono a nudo, senza nessun argomento o domanda concordata. Per saperne di più, chiedete pure allo stesso Fedez.

Come riporta Davide Maggio, Chiara Ferragni sarebbe tentata dal metterci la faccia, anche per riabilitare la propria immagine dopo gli ultimi scossoni. All'interno della trasmissione, verrebbe affrontato il tema scottante del Pandoro gate. Tra l'altro nello stesso talk show dove Fedez - suo ex marito - aveva ammesso che il caso Balocco aveva influito sulla loro separazione.

Oltre al Pandoro gate, la Fagnani potrebbe chiedere a Chiara di raccontare ai telespettatori i veri motivi che si celano dietro la fine della storia con Fedez. Ma anche del dissing tra lo stesso rapper milanese e Tony Effe, dove l'influencer veniva citata in prima persona. Per Francesca Fagnani, avere Chiara Ferragni sarebbe un colpaccio. L’ennesimo.