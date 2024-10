Reazione a catena, "ma un limite di presenze?": Volta Pagina nella bufera

04 ottobre 2024 a

Nella puntata di Reazione a catena andata in onda su Rai 1 questa sera, venerdì 4 ottobre, le Volta Pagina, campionesse in carica da qualche settimana, sono state sfidate dalle Bora Bora, squadra composta da Michela, Cristina e Roberta, tre amiche e poliziotte provenienti da Trieste. A proposito del loro nome hanno spiegato che la Bora ha più connotazioni: "O porta tempesta o porta cielo sereno".

Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le Volta Pagina, che hanno centrato ben 14 parole contro le 6 delle sfidanti. Sono state quindi le campionesse in carica ad arrivare all'ultima catena. Montepremi 124mila euro. Che poi, dopo vari dimezzamenti, è sceso a 15.500, la cifra con cui le Volta Pagina sono giunte all'ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era "meno". A seguire un termine che iniziava con "Li" e terminava con "a". Infine, il terzo elemento, che le Volta Pagina hanno deciso di comprare, scendendo così a 7750 euro. Si trattava di "vita". Le tre amiche hanno tentato con "linea", che si è rivelata essere la risposta esatta, come confermato dal conduttore del game show, Pino Insegno.

In molti sui social hanno commentato la puntata non nascondendo un certo malumore per l'imbattibilità delle campionesse. "Ma mettere un limite di presenze non si può? #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente. Un altro gli ha fatto eco: "Neanche la polizia le ha sfrattate. Ma quanto gli vogliono far vincere a queste? Boh". Qualcun altro invece ha fatto polemica sulla facilità dell'ultima parola: "Linea.... Ma era davvero difficile, potevano dare una soluzione più semplice...".