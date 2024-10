Affari Tuoi non va in onda, stop per De Martino: esplode la rivolta

06 ottobre 2024 a

Ieri sera, sabato 5 ottobre, il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il popolare gioco dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, è stato "sospeso" per fare spazio alla seconda puntata di Ballando con le stelle, il format del sabato sera condotto da Milly Carlycci. Ma l'assenza del game show ha fatto emergere una certa nostalgia tra i telespettatori, specialmente considerando il successo che De Martino continua a riscuotere, anche durante questa serata.

Dopo aver iniziato la sua avventura alla guida di Affari Tuoi, non c'è stata una serata in cui i social non abbiano visto un'ondata di complimenti per il conduttore partenopeo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Con il suo stile brillante e coinvolgente, Stefano sta dimostrando di avere la stoffa del conduttore di oggi e di domani, conquistando il pubblico con la sua simpatia e professionalità. I numeri confermano il suo successo: con oltre cinque milioni di spettatori su Rai1, De Martino è riuscito a superare anche la concorrenza diretta di Amadeus e il suo programma Chissà chi è, trasmesso su Canale Nove, che - eufemismo - stenta a decollare.

La capacità di Stefano De Martino di entrare nel cuore del pubblico non sorprende, visto che negli ultimi anni ha saputo intrattenere e conquistare spettatori di diverse generazioni. Con Affari Tuoi, sta già emergendo come una delle figure di punta della televisione italiana, e la Rai sembra avere le idee chiare sul suo futuro, come dimostra il contratto di lungo termine recentemente siglato con il conduttore. I dati di ascolto parlano chiaro, e l'affetto del pubblico lo conferma: la scelta della tv di stato di puntare su De Martino si è rivelata vincente. Alla faccia dei rosiconi (e con buona pace di Amadeus, in affanno su Nove).

