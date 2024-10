Casa a prima vista, Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1,3 milioni: ecco di chi sono figli

08 ottobre 2024 a

Una puntata di Casa a Prima Vista davvero eccezionale, quella trasmessa lunedì 7 ottobre rigorosamente su Real Time: i protagonisti della puntata in questione sono stati Jacopo e Gaia, due gemelli di 23 anni provenienti da Frosinone. La loro richiesta ha stupito sia gli spettatori che i tre agenti immobiliari coinvolti: Blasco, Nadia e Corrado.

Infatti i due ragazzi hanno infatti spiegato di essere alla ricerca di un attico o di un appartamento ai piani alti in zona Parioli, con un budget di ben 1 milione e 300 mila euro. Anche gli agenti sono rimasti sorpresi da una richiesta così ambiziosa, come ha sottolineato Nadia Mayer con un commento ironico: "Voglio vedere dove vogliono arrivare". Già, cifre mai viste nel programma. E, soprattutto, cifre per le quali appare piuttosto peculiare rivolgersi al format televisivo. Ma tant'è.

Casa a prima vista, la caccia al mattone fa volare gli ascolti: un segno dei tempi

Gaia e Jacopo hanno spiegato di essere studenti universitari e di voler trovare casa a Roma per evitare i continui spostamenti da Frosinone, dove vivono oggi come oggi. Jacopo studia Giurisprudenza con "l’obiettivo di diventare avvocato o magistrato"; da par suo Gaia è determinata a seguire la carriera di papà, il quale lavora come team manager in una scuderia motociclistica.

I gemellini hanno stupito fin dall'outfit con il quale si sono presentati davanti alle telecamere di Casa a prima vista: Jacopo indossava un abito a doppio petto e occhiali con lenti azzurre, mentre Gaia addirittura sfoggiava un kimono. Eccentrici a dir poco. Tra i requisiti per la loro nuova casa indicavano almeno 150-200 metri quadrati, due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e soprattutto un ampio spazio esterno "dove ospitare i nostri amici". Roba da ricchi, proprio come il budget messo sul piatto.

Le reazioni sui social, laddove si commenta in presa reale quanto si vede in trasmissione, non si sono fatte attendere: diversi utenti che hanno ironizzato, anche in modo tagliente, sulla giovane età dei gemelli e il loro generoso budget. "Ma di chi sono figli per avere un budget del genere a 23 anni?", si chiedeva qualcuno (a ragion veduta). C'era anche chi avanzava ipotesi ben più macabre: "Hanno ammazzato i genitori per avere tutti questi soldi". Ovviamente non è così, trattasi soltanto di black-humor.

Poi il via alle visite alle case, durante le quali le reazioni di Jacopo e Gaia, che restavano impassibili di fronte a immobili di pregio e di grande valore, hanno stupito gli stessi agenti immobiliari e conduttori. Alla fine, i due gemelli hanno deciso di scegliere la proposta di Nadia Mayer, completando così una delle puntate più particolari e discusse del programma. Pronti a spendere tutto...