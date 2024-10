La Volta Buona, Caterina Balivo furiosa: "Mi dissocio", il gesto choc in studio di Alda D'Eusanio

08 ottobre 2024 a

Alda D'Eusanio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, è stata protagonista di un momento che ha fatto parecchio discutere durante il gioco del “tritavolte”. Gioco che consiste nello scegliere chi "buttare dalla torre" tra due persone. La D'Eusanio, in particolare, è stata chiamata a scegliere tra Alfonso Signorini e Antonio Ricci. E ha scelto di tenere Ricci e di mettere nel tritatutto la foto del conduttore del Grande Fratello. "Belli capelli lo tritiamo subito", ha detto posizionando la foto del presentatore a testa in giù.

Il gesto, però, è stato poco apprezzato dalla Balivo, che ha chiesto di distruggere in modo consono la foto di Signorini e non a testa in giù. "Gli va il sangue agli occhi e gli fa bene", ha scherzato Alda. Ma la conduttrice ha preso le distanze: "Mi dissocio". L'opinionista ha spiegato di non aver ancora digerito il modo in cui è stata espulsa dalla casa del Grande fratello tre anni fa, quando a condurre il reality era sempre Signorini. "Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e rimandata a casa senza neanche darmi la possibilità di rientrare e spiegare".

"Purtroppo - ha continuato la D'Eusanio - sono andata al Grande Fratello per curiosità. Non ho pensato che le telecamere fossero accese e ho detto una cosa su una cantante che non ripeterò. È stata una chiacchiera che circolava nei nostri ambienti, ma non l’ho verificata". Il momento in cui è stata allontanata, però, l'ha vissuto come un momento di grande mortificazione: "Non meritavo di essere trattata in quel modo. Ho detto una chiacchiera, non ho bestemmiato né fatto qualcosa di così grave. È stata una cacciata vile, e mi ha sorpreso. Ero in pantofole e pigiama, una situazione veramente ingiuriosa".