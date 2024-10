C'è posta per te, "Alvaro Morata da Maria De Filippi": clamoroso, chi lo ha chiamato

09 ottobre 2024 a

Grossa sorprea per Alvaro Morata. Il capitano della Spagna fresca campione d'Europa in estate e neo-acquisto del Milan sarà l'ospite d'onore di C'è posta per te, lo storico show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi di cui sono già state registrate le prime puntate a Roma nei giorni scorsi e che presto tornerà in onda, a conclusione dell'edizione 2024 di Tu si que vales.

Viene quindi il dubbio: chi avrà chiamato in trasmissione il bomber ex Real, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid? Le piste sono tre: un tifoso che per qualche motivo personale vuole incontrarlo di persona. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini (interista), che nei giorni scorsi ha innescato una clamorosa bagarre sui social sulla villa che lo stesso Morata aveva deciso di occupare nella cittadina nel Milanese alle porte di Magenta (fino a un anno fa era stata di Onana, l'ex portiere nigeriano dell'Inter oggi al Manchester United). Oppure, terza opzione più difficile e per questo più clamorosa: Alice Campello, la modella, imprenditrice e influencer veneziana da cui si è separato poche settimane fa, generando un terremoto social.

La coppia, in apparenza solidissima, è scoppiata proprio la sera della finale vinta a Berlino dalla Spagna contro l'Inghilterra. Il gossip aveva riferito di una lite in campo durante i festeggiamenti tra Alice e Alvaro per la presenza di alcuni parenti. Da qui il patatrac, ancora più doloroso perché in ballo ci sono i 4 figli ancora piccoli.

Insieme a Morata, nella stessa puntata che dovrebbe andare in onda il prossimo 11 gennaio ci saranno come riporta in anteprima Superguida Tv anche Annalisa e Stash, entrambi ex allievi di Amici, lanciati dalla De Filippi e oggi stelle di prima grandezza della nostra musica.