Dritto e Rovescio, Boccoli provoca? Donzelli lo gela con uno sguardo, gelo in studio

11 ottobre 2024 a

a

a

A Dritto e Rovescio si parla della guerra in Medio Oriente. Nella puntata andata in onda ieri sera, giovedì 10 ottobre, il tema al centro del dibattito è l'offensiva israeliana in Libano con le serrate operazioni militari per stanare Hezbollah.

Inevitabilmente queste operazioni sono anche nei pressi delle basi del contingente Unifil e così Israele nelle ultime ore ha colpito anche due basi italiane. Ne è scaturita una crisi diplomatica tra Roma e Gerusalemme con il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha parlato di "crimini di guerra".

"Li hai visti i pali sradicati?": Giuseppe Cruciani spiana il fanatico pro-Hezbollah | Video

E così a Dritto e Rovescio, Luca Boccoli, di Sinistra Italiana e Verdi, va all'attacco di Fratelli d'Italia e di Giovanni Donzelli presente in studio: "Sa, caro Donzelli, qual è la differenza tra noi e voi? Noi non abbiamo paura o problemi a condannare Hamas o Hezbollah, il problema è che voi avete paura di condannare il governo criminale e genocida di Netanyahu". Una frase sconcertante che ha lasciato Donzelli senza parole. Per lui parla il suo sguardo con cui respinge le accuse deliranti di Boccoli. Insomma la sinistra ormai in tv usa propaganda spicciola per attaccare il centrodestra. Forse Boccoli scorda che il suo partito ha avuto qualche problema a condannare le violenze di piazza dei pro-Pal...



"La mia casa completamente distrutta": il dramma di Stefano, vita rovinata dall'auto elettrica | Video