Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, la moglie rivela: "Perché mio marito è morto, tutta la verità"

19 ottobre 2024 a

Tra gli ospiti di Verissimo, il talk show di Mediaset condotto da Silvia Toffanin, c'è anche Stefania Picasso, la moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Due anni fa la donna aveva parlato a Domenica In della morte del marito. E aveva spiegato il vero motivo dietro la sua prematura scomparsa.

"Mio marito non è morto a causa del suicidio di nostro figlio - aveva spiegato a Mara Venier -, Franco aveva delle patologie croniche, ha lasciato il gruppo dei Ricchi e Poveri perché non ce la faceva più per la sua salute. Due anni fa - ha poi aggiunto - ha avuto il Covid e da allora non si è mai più ripreso".

Poi lo stupore per l'ondata di commozione generale dopo la scomparsa di suo marito. "Sapevo che Franco fosse amato, però non immaginavo così tanto! Era una persona umile, anche in casa - aveva raccontato Stefania Picasso -. Ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e avevo capito che l’avrei sposato. La nostra storia a quel punto è iniziata e la nostra prima uscita è stata al cinema, a vedere ‘Alien’. Da lì - aveva concluso - abbiamo cominciato la nostra avventura".