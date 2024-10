Affari Tuoi, la proposta di Filippo a De Martino: "Stefano... io c'ho voglia", gelo su Rai 1

30 ottobre 2024 a

Martedì 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In questo episodio ha giocato Filippo, il "ballerino" della regione Molise, presente in studio insieme alla moglie Tania. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che a un certo punto, l'uomo ha rivolto una strana frase al conduttore.

Dopo una serie fortunata di tiri, al momento di decidere di andare avanti, Filippo ha infatti guardato Stefano De Martino. Ed ha esclamato a gran voce: "Ste', io c'ho voglia". Quello che intendeva era che voleva andare avanti a giocare. Anche se detta così è suonata molto maliziosa. La risposta del conduttore ha spiazzato tutti i telespettatori: "Guarda sempre tua moglie". Sui social gli utenti sono impazziti. Tantissime persone hanno commentato la battuta di Filippo. "I concorrenti quando vedono Stefano De Martino c'hanno tutti voglia", ha scritto su X un utente. "Gli autori hanno previsto un consulente matrimoniale in questi casi??", commenta un altro.

Ahahahahahahah....filippo che dice che come ha detto qualcuno lui ha voglia...e stefano gli risponde :si ma guarda cmq tua moglie x questo...ahahahah...morta...#affarituoi — Agata.. (@AlbanoAgata) October 29, 2024

Non solo frasi memorabili. Ad Affari tuoi è andato in scena anche un momento di ballo senza precedenti. Con Filippo, De Martino e tutti gli altri pacchisti che si sono esibiti in una coreografia sensazionale sulle note di Sesso e samba di Tony Effe e Gaia.