Rai 3, su Telekabul fa boom il folklore: "Viaggio in Italia" è una chicca

Klaus Davi 01 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Viaggio in Italia)

Su Telekabul fanno boom il folklore e le tradizioni del Belpaese. Davvero un piccolo caso di marketing è rappresentato da Viaggio in Italia, striscia quotidiana di Rai 3 in onda nel preserale, fascia particolarmente complicata, dopo Blob. Sotto osservazione dei pubblicitari da qualche settimana, si nota un progressivo salire dell’asticella dell’ascolto che martedì è arrivata a lambire il 5% di share.

La puntata del programma curato da Sergio Leszczynski, Massimo Favia e Antongiulio Panizzi era dedicata al Veneto, in un percorso tra natura maestosa, arte e poesia alla scoperta delle terre natìe del Canova, tra borghi incantati e scenari mozzafiato. Il filone naturalistico-paesaggistico sulla Terza Rete ha dei precedenti molto importanti come Geo e Kilimangiaro su tutti.

Italia 1, i Simpson 30 anni dopo? Un risultato semplicemente sensazionale

Questo però è un format particolare, fa parte dell’ideologia più identitaria che vuole valorizzare l’Italia più intima, quella del folklore, non solo i paesaggi e l’enogastronomia ma anche alla cultura. La cosa curiosa è che mantiene il pubblico di Blob, che comunque è forte e ha una massiccia quota di laureati, ma poi coinvolge una platea leggermente più popolare, e trasversale, con quota elevata di donne e i giovani 16/24 anni. Insomma, una sorpresa che in un momento non facile per il Terzo Canale sicuramente da ulteriore ossigeno al access time.