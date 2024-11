Affari Tuoi, la proposta di De Martino sconvolge Alessandra: "Puoi anche restare scalza"

02 novembre 2024 a

a

a

Riflettori sempre puntati sullo studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti condotto ogni sera su Rai 1 da Stefano De Martino. E nella puntata di venerdì 1 novembre la protagonista della sfida è stata Alessandra, rappresentante della Sardegna, che si trovava in attesa in veste da pacchista da ben 37 puntate. Un'eternità.

Stefano De Martino, durante la puntata, le ha scherzosamente suggerito: "Puoi anche fare scalza la partita, se vuoi", sottolineando che così sarebbe stata più comoda, ma Alessandra ha rifiutato perché non sarebbe riuscita ad arrivare al bancone. Alessandra ha giocato accompagnata dal marito, suo compagno di vita da 28 anni e allevatore di pecore. Al termine della serata, i pacchi rimasti in gioco erano quello con 500 euro e quello da 75mila euro. Ma il pacco finale le ha riservato una sorpresa amara: la vincita si è fermata a soli 500 euro. Insomma, una lunghissima attesa in veste di pacchista per un sostanziale nulla di fatto: doppia beffa.

Il percorso di Alessandra durante la partita è stato segnato dalla ricerca dei pacchi blu, ma senza fortuna. Dopo le prime due manche, il fantomatico Dottore ha fatto una proposta di 38 mila euro, che Alessandra ha deciso di rifiutare. Nel pacco rappresentante la Campania ha poi trovato solo 75 euro, mentre un altro pacco, la new entry, conteneva 100 euro. Tuttavia, l’andamento della partita ha presto preso una piega negativa quando i tanto desiderati 300 mila euro sono stati eliminati. A quel punto, il dottore ha proposto 24 mila euro, ma Alessandra ha deciso di continuare e ha chiamato un pacco contenente ben 200 mila euro, perdendo un’altra grossa somma.

Di fronte a un’ulteriore offerta del dottore, Alessandra ha optato per un cambio di pacco, sostituendo il numero 18 con il numero 8. Una scelta che si è rivelata fortunata, dato che il pacco 18 conteneva soltanto 200 euro. Successivamente, sono stati eliminati anche i pacchi con 10 mila euro, 10 euro e un’altra cifra minore. All’ultimo turno, il dottore ha proposto 15 mila euro, ma Alessandra ha scelto di rifiutare anche questa offerta. Alla fine, il pacco chiamato conteneva 20 mila euro.